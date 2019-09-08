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В Україні утримається надзвичайна пожежна небезпека

Новини » Суспільство    08.09.2019 - 10:13
В Україні утримається надзвичайна пожежна небезпека
Ілюстративне фото (УНІАН)

Пожежна небезпека утримається впродовж 8-10 вересня

У період з 8 по 10 вересня на території України утримається надзвичайна пожежна небезпека. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Як повідомили українські синоптики, сьогодні та впродовж декількох днів у більшості областей України утримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки (5 клас). Пожежна небезпека не прогнозується лише у Львівській, Закарпатській та Херсонській областях.

Крім того, надзвичайна пожежна небезпека 5-го класу утримається в продовж 8-10 вересня і на території Київської області.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві впродовж 7-10 вересня переважатиме надзвичайна пожежна небезпека, яка сягатиме 5-го класу. Рятувальники закликали киян обережно поводитися з вогнем та в разі виникнення пожежі дотримуватися правил.

Додамо, за даними синоптика Наталки Діденко, у неділю 8 вересня, в Україні очікується сонячна і без істотних опадів погода. В цілому в Україні передбачається температура +23…+29 градусів. В західних областях буде прохолодніше, вдень до +19…+23 градусів. У Києві 8 вересня без істотних опадів, в денні години передбачається температура від +24 до +27 градусів.

У Києві прогнозується надзвичайна пожежна небезпека у найближчі дні В Україні утримається високий рівень пожежної небезпеки
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