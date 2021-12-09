Можна забронювати час. Україна запускає електронну чергу на кордоні

Україна з 15 грудня запускає експериментальний проект електронної черги на кордоні. Така черга дозволить заздалегідь забронювати час проходження пункту пропуску.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Дениса Шмигаля на засіданні уряду.

За його словами, Україна має значний транспортний потенціал, але іноді вантажівки можуть стояти в чергах на пунктах пропуску до двох тижнів.

"Щоб вже зараз збільшити швидкість пропуску на кордоні, уряд сьогодні прийме рішення про впровадження експериментального проекту "Електронна черга перетину кордону". Така електронна черга дозволить користувачам швидко проходити оформлення, а транспортним засобам не простоювати по кілька днів, що скоротить витрати бізнесу", - зазначив Шмигаль.

Він додав, що ідея роботи досить проста - бронювання часу, коли можна перетнути кордон.

"Також будуть створені комфортні зони очікування", - додав прем'єр.

Згідно з постановою, електронна черга перетину кордону запускається в експериментальному режимі з 15 грудня.

Фото: постанова про електронну чергу