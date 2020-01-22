Україні у власність повернули майновий комплекс в 146 млн гривень

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Майновий комплекс є одним з п'яти незаконно приватизованих хлібоприймальних підприємств Черкаської області

Господарський суд прийняв рішення про повернення у державну власність цілісного майнового комплексу Потаського комбінату хлібопродуктів площею понад 43 тис. кв. м вартістю 146 млн гривень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу генерального прокурора.

Повідомляється, що даний об'єкт є одним з п'яти цілісних майнових комплексів хлібоприймальних підприємств Черкаської області, які незаконно отримали форму приватної власності.

"Раніше було повернуто Шполянський, Уманського та Христинівського зернопереробні підприємства. Їх загальна вартість - 365 млн грн. Питання повернення майна п'ятого - Тальнівського хлібоприймального підприємства вартістю 164 млн грн в даний час є предметом судового розгляду Північного апеляційного господарського суду", - повідомили в Офісі генпрокурора.

Раніше РБК-Україна писало, що військова прокуратура Південного регіону України розпочала розслідування фактів розкрадання при будівництві житла для військовослужбовців в Одеській області після публікації в місцевій пресі.

Також повідомлялося, що правоохоронці викрили заступника директора Департаменту будівництва і дорожнього господарства Харківської міської ради в розтраті державних коштів на суму майже 2 млн гривень.