ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Україні у власність повернули майновий комплекс в 146 млн гривень

Новини » Суспільство     22.01.2020 - 10:15
Україні у власність повернули майновий комплекс в 146 млн гривень
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Майновий комплекс є одним з п'яти незаконно приватизованих хлібоприймальних підприємств Черкаської області

Господарський суд прийняв рішення про повернення у державну власність цілісного майнового комплексу Потаського комбінату хлібопродуктів площею понад 43 тис. кв. м вартістю 146 млн гривень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу генерального прокурора.

Повідомляється, що даний об'єкт є одним з п'яти цілісних майнових комплексів хлібоприймальних підприємств Черкаської області, які незаконно отримали форму приватної власності.

"Раніше було повернуто Шполянський, Уманського та Христинівського зернопереробні підприємства. Їх загальна вартість - 365 млн грн. Питання повернення майна п'ятого - Тальнівського хлібоприймального підприємства вартістю 164 млн грн в даний час є предметом судового розгляду Північного апеляційного господарського суду", - повідомили в Офісі генпрокурора.

Раніше РБК-Україна писало, що військова прокуратура Південного регіону України розпочала розслідування фактів розкрадання при будівництві житла для військовослужбовців в Одеській області після публікації в місцевій пресі.

Також повідомлялося, що правоохоронці викрили заступника директора Департаменту будівництва і дорожнього господарства Харківської міської ради в розтраті державних коштів на суму майже 2 млн гривень.

Після обшуків в аеропорту Запоріжжя екс-чиновнику оголосили підозру Україна направила Ірану повторний запит на передачу чорних ящиків МАУ
Новини України ГПУ
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся