В Україні зняли відповідальність з виробників COVID-вакцин. Підписано закон

Наголошується, що закон забезпечить можливість України в отриманні COVID-препаратів провідних виробників за програмою глобального механізму COVAX.

Також документ допоможе у проведенні широкомасштабних профілактичних заходів, мінімізувати ризик посилення або повторної хвилі захворюваності COVID-19, що буде сприяти пом'якшенню навантаження на систему охорони здоров'я.

Наголошується, що згідно з документом, після державної реєстрації вакцин або інших медичних імунобіологічних препаратів від COVID-19 центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я, за рішенням Кабінету міністрів має право приймати зобов'язання від імені України, пов'язані із закупівлею та застосуванням вакцин і препаратів від коронавірусу.

"Зокрема, мова йде про звільнення від відповідальності виробника і/або власника реєстраційного посвідчення, якщо застосування вакцин здійснювалося відповідно до затверджених в Україні інструкціями, за будь-які наслідки, викликані застосуванням таких вакцин або інших препаратів проти COVID-19", - йдеться в повідомленні.

При цьому у разі настання таких наслідків уряд забезпечує здійснення відповідних компенсаційних виплат в порядку, встановленому Кабміном.

Закон набирає чинності на наступний день після його опублікування і діє протягом чотирьох років.