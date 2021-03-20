Уряд готовий компенсувати побічну дію вакцинації, - Степанов

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що уряд готовий взяти на себе відповідальність за випадки побічної дії після проведення вакцинації від коронавірусу. Буде створено відповідний фонд.

Про це йшлося в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" .

За словами міністра, найближчим часом у Кабінеті міністрів буде створено фонд допомоги тим, хто може постраждати від вакцинації.

"Кабінет міністрів взяв на себе відповідальність за непередбачені наслідки від вакцинації. У першу чергу це стосується компенсації задіяної шкоди. Відповідальність бере уряд України. Буде створено відповідний фонд на найближчих засіданнях", - заявив Степанов.

Нагадаємо, за 19 березня в Україні зробили 11800 щеплень в рамках кампанії з вакцинації від коронавірусу. Наразі загальна кількість щеплень перевищила позначку в 100 тисяч.

Зазначимо, станом на ранок 19 березня в Україні загалом було щеплено 92 714 осіб. З них першу дозу отримали 92 713, ще один чоловік отримав вже дві дози.

Також глава Міністерства охорони здоров'я Максим Степанов пояснив, чому необхідно зняти відповідальність з виробників COVID-вакцин. Це необхідно для отримання Україною певних видів вакцин по механізму COVAX.

У новому випуску ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" 19 березня гості студії - Арсен Аваков, Максим Степанов, Віталій Кличко, Андрій Садовий та інші - обговорюють новий локдаун у Києві та інших містах України. Крім того, говорять про можливі наслідки заяви Байдена про Путіна. Також в ефірі покажуть ексклюзивний репортаж з операційної, де проводиться трансплантація донорських органів.

Нагадаємо, у попередньому випуску "Свободи слова Савіка Шустера" кияни розповіли, планують вакцинуватися від коронавірусу.



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