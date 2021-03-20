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Уряд готовий компенсувати побічну дію вакцинації, - Степанов

Новость на русском → Україна, Субота 20 березня 2021 00:50
Уряд готовий компенсувати побічну дію вакцинації, - Степанов Фото: Максим Степанов (РБК-Україна)
Автор: Даша Харченко

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що уряд готовий взяти на себе відповідальність за випадки побічної дії після проведення вакцинації від коронавірусу. Буде створено відповідний фонд.

Про це йшлося в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

За словами міністра, найближчим часом у Кабінеті міністрів буде створено фонд допомоги тим, хто може постраждати від вакцинації.

"Кабінет міністрів взяв на себе відповідальність за непередбачені наслідки від вакцинації. У першу чергу це стосується компенсації задіяної шкоди. Відповідальність бере уряд України. Буде створено відповідний фонд на найближчих засіданнях", - заявив Степанов.

Нагадаємо, за 19 березня в Україні зробили 11800 щеплень в рамках кампанії з вакцинації від коронавірусу. Наразі загальна кількість щеплень перевищила позначку в 100 тисяч.

Зазначимо, станом на ранок 19 березня в Україні загалом було щеплено 92 714 осіб. З них першу дозу отримали 92 713, ще один чоловік отримав вже дві дози.

Також глава Міністерства охорони здоров'я Максим Степанов пояснив, чому необхідно зняти відповідальність з виробників COVID-вакцин. Це необхідно для отримання Україною певних видів вакцин по механізму COVAX.

У новому випуску ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" 19 березня гості студії - Арсен Аваков, Максим Степанов, Віталій Кличко, Андрій Садовий та інші - обговорюють новий локдаун у Києві та інших містах України. Крім того, говорять про можливі наслідки заяви Байдена про Путіна. Також в ефірі покажуть ексклюзивний репортаж з операційної, де проводиться трансплантація донорських органів.

Нагадаємо, у попередньому випуску "Свободи слова Савіка Шустера" кияни розповіли, планують вакцинуватися від коронавірусу.


Також відомі лікарі Віктор Петров та Аліса Гріщенкова розповіли про загострення ситуації з кількістю захворілих на COVID-19 у західних областях України.


Крім того, секретар РНБО України Олексій Данілов відверто розповів про загострення ситуації на Донбасі та розслідування щодо причетних до підписання Харківських угод.


А перед цим голова Державної податкової служби Олексій Любченко шокував заявою про масштаби тіньової економіки України.

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