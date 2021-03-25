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В Украине сняли ответственность с производителей COVID-вакцин. Подписан закон

Автор: РБК-Украина

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, которым снимается ответственность с производителей вакцин от коронавируса за возможные последствия после прививки. Документ был разработан на основании рекомендации Всемирной организации здравоохранения.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Отмечается, что закон обеспечит возможность Украины в получении COVID-препаратов ведущих производителей по программе глобального механизма COVAX.

Также документ поможет в проведении широкомасштабных профилактических мероприятий, минимизировать риск усиления или повторной волны заболеваемости COVID-19, что будет способствовать смягчению нагрузки на систему здравоохранения.

Отмечается, что согласно документу, после государственной регистрации вакцин или других медицинских иммунобиологических препаратов от COVID-19 центральный орган исполнительной власти, реализующим госполитику в сфере здравоохранения, по решению Кабинета министров имеет право принимать обязательства от имени Украины, связанные с закупкой и применением вакцин и препаратов от коронавируса.

"В частности, речь идет об освобождении от ответственности производителя и/или владельца регистрационного удостоверения, если применение вакцин осуществлялось в соответствии с утвержденными в Украине инструкциями, за любые последствия, вызванные применением таких вакцин или других препаратов против COVID-19", - говорится в сообщении.

При этом в случае наступления таких последствий правительство обеспечивает осуществление соответствующих компенсационных выплат в порядке, установленном Кабмином.

Закон вступает в силу на следующий день после опубликования и действует в течение четырех лет.

Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что правительство готово взять на себя ответственность за случаи побочного действия после проведения вакцинации от коронавируса.

Кроме того, он объяснил, почему необходимо снять ответственность с производителей COVID-вакцин. Это необходимо для получения Украиной определенных видов вакцин по механизму COVAX.

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Новости Украины Владимир ЗеленскийВакцина от коронавирусавакцинацияответственность
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