ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Милованов розповів про макроекономічні ризики для України

Новини » Економіка     24.12.2019 - 10:40
Милованов розповів про макроекономічні ризики для України
Фото: Тимофій Милованов (РБК-Україна)

Найбільший макроекономічний ризик для України - зовнішній

Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов розповів про макроекономічні ризики для України в 2020 році. Про це він повідомив в інтерв'ю РБК-Україна.

Милованов зазначив, що найбільший макроекономічний ризик для України - зовнішній. Зокрема, це падіння цін на метал.

"Ризик глобальної кризи, для нас важливо, що є уповільнення світової економіки. Також ціни на метал падають, це для нас погано", - зазначив він.

За його словами, в Україні розвиваються певні напрямки промисловості: переробна і харчова.

"У нас економіка, в принципі зростає, споживання зростає, будівництво, капітальні інвестиції. Це добре", - додав він.

Нагадаємо, НБУ заявляв, що один з найбільш масштабних викликів для макрофінансової стабільності України - результати судових процесів, пов'язаних з "ПриватБанком".

Додамо, за показником валового внутрішнього продукту (ВВП) на основі паритету купівельної спроможності частка економіки України становить 0,3% від світового ВВП. Найбільше цьому сприяє вітчизняний аграрний сектор

У Кабміні оцінили інвестклімат в Україні Тимофій Милованов: Держава не має нав'язувати українцям правила гри
Новини України рискиТимофій Милованов
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся