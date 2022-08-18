Чи є в Україні випадки мавпячої віспи: відповідь МОЗ

"Поки що немає (випадків мавпячої віспи - ред.). Але система діагностики є, забезпечена. Ми зробили крок на випередження і встановили усім нашим центрам контролю та профілактики хвороб тест-системи для виявлення в тому числі мавпячої віспи. Плюс, ми зробили певну модернізацію тест-систем на дослідження за методом полімеразної ланцюгової реакції приблизно 20 нозологій", - розповів Ляшко.

Що відомо про мавпячу віспу

Віспа мавп - це вірусне захворювання, яке передається людині від тварин. Симптоми захворювання схожі на ті, які фіксували у пацієнтів із натуральною віспою, проте менш серйозні. Серед них: лихоманка, головний біль, слабкість, висипання на шкірі. Зазвичай симптоми минають без будь-якого лікування протягом двох-трьох тижнів, але в деяких випадках спричиняють ускладнення, які можуть призвести до смерті.

Зазначимо, за даними ВООЗ, вже у 92 країнах світу виявлено 35 тисяч випадків цієї хвороби, з яких 12 осіб - померли.

Нагадаємо, раніше головний санітарний лікар України Ігор Кузін заявляв, що шанси на поширення мавпячої віспи у нашій країні дуже малі.

Детальніше про симптоми та передачу захворювання - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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