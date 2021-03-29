В Україні скоро запустять електронний лікарняний: як він буде працювати

Про це повідомив на брифінгу заступник міністра охорони здоров’я з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Ярослав Кучер.

За його словами, такий лікарняний має можливість отримати пацієнт, який є в електронній системі охорони здоров'я, відома його історія, він має історію звернень до лікаря.

"Ми маємо бачити, хто виписав, коли, який діагноз чи звертався пацієнт раніше до лікаря, чи він вчора з'явився в системі і лікар просто по своєму бажанню виписує ці листи... Для того, щоб знизити всі ризики, нам було важливо, що це стало електронно", - розповів Кучер.