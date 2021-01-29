Через негоду в Україні обмежено рух на дорогах в трьох областях

Фото:ІМР ДСНС (dsns.gov.ua)

Через ускладнення погодніх умов на території України залишається обмеженим рух в трьох областях. Проїзд на дорогах загального користування забезпечено, заторів немає.

Про це повідомили у прес-службі ДСНС України.

Так, в Одеській області обмежено рух великовагових транспортних засобів на автодорогах державного значення М-05 Київ-Одеса, М-15 Одеса-Рені та М-16 Одеса - Кучурган.

Миколаївська область - обмежено рух великовагових транспортних засобів та автобусів на автодорозі М-13 Кропивницький-Платонове. Техніка ДСНС продовжує розчищення дорожнього полотна на ділянці дороги від с. Ганнівка в напрямку Одеської області.

Київська область – обмежено проїзд вантажних транспортних засобів з метою недопущення створення заторів на проблемних ділянках автодороги М-05 Київ-Одеса в Одеській області.

До розчистки доріг залучено понад 1,5 тисячі одиниць техніки та майже 2 тисячі осіб.

РБК-Україна писало, що через сильні снігопади в Україні утворився транспортний колапс. Спостерігались перемети протяжністю близько 30 кілометрів.

Раніше повідомлялося, що в Україні після негоди без електрики залишаються 182 населених пункти.