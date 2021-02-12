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В Україні сформували 600 мобільних груп для COVID-вакцинації

Автор: Дмитро Левицький

Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко розповів, що в Україні вже сформовано 600 мобільних груп, які займатимуться вакцинацією населення від коронавірусу. Також вже розроблено логістику пересування мобільних груп країною.

Про це йшлося в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

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"Сформовано 600 мобільних груп, які будуть займатися вакцинацією. Вони сформовані на базі сімейних лікарів, в більшості. Вони відпрацювали всю логістику вакцинації, як вони їздять і кого вакцинують", - сказав він.

За словами Тимошенка, мобільні групи будуть їздити по українцях 20 днів, саме стільки часу передбачає перший етап вакцинації.

"Все розраховано таким чином, щоб вони по області проходили перший етап за 20 днів - по людях, яких вони мають вакцинувати і далі та ж сама група їде і вакцинує вже другий етап", - пояснив представник ОП.

Нагадаємо, до цього в Міністерстві охорони здоров'я говорили, що в Україні буде сформовано близько 350 мобільних бригад для вакцинації.

Додамо, в МОЗ запевнили, що вакцина від коронавірусу прибуде в Україну наступного тижня. Вже почався процес відвантаження замовленої Україною вакцини.

У новому випуску ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" 12 лютого експерти спробували дати відповіді на питання, яке турбує всіх уже тривалий час: чи готова Україна до старту вакцинації вже за кілька днів та що нам взагалі колотимуть?

Крім того, гості студії розповіли, чому багатомільйонні тендери дістаються іноземним компаніям, а не українським.

До Шустера завітають міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, інфекціоніст Ольга Голубовська, імунолог Борис Донськой, заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко та інші.

Політичне ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" від 12 лютого

Нагадаємо, у попередньому випуску програми телеведуча NewsOne Діана Панченко висловилася про санкції та закриття телеканалів.


Також у прямому ефірі сталася суперечка між скандальною ведучою та Антоном Геращенком.


А ще у попередніх випусках, наприклад, лікар-інфекціоніст Катерина Булавінова пояснила, чому багато громадян України відмовляються від вакцинації.


Міжнародний експерт у сфері охорони здоров'я та епідеміології зі США Михайло Фаворов прокоментував низьку статистику захворюваності людей в Україні.


До речі, одіозний народний депутат Нестор Шуфрич заявив, що буде вакцинуватися в Будапешті, і найімовірніше російською вакциною "Спутник V".


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