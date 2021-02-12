В Украине сформировали 600 мобильных групп для COVID-вакцинации

"Сформировано 600 мобильных групп, которые будут заниматься вакцинацией. Они сформированы на базе семейных врачей, в большинстве. Они отработали всю логистику вакцинации, как они ездят и кого вакцинируют", - сказал он.

По словам Тимошенко, мобильные группы будут ездить по украинцам 20 дней, именно столько времени предусматривает первый этап вакцинации.

"Все рассчитано таким образом, чтобы они по области проходили первый этап за 20 дней - по людям, которых они должны вакцинировать и дальше та же самая группа едет и вакцинирует уже второй этап", - пояснил представитель ОП.

Напомним, до этого в Министерстве здравоохранения говорили, что в Украине будет сформировано около 350 мобильных бригад для вакцинации.

Добавим, в Минздраве заверили, что вакцина от коронавируса прибудет в Украину на следующей неделе. Уже начался процесс отгрузки заказанной Украиной вакцины.

В новом выпуске ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" 12 февраля эксперты попытались дать ответ на вопрос, который волнует всех уже длительное время: готова ли Украина к старту вакцинации уже через несколько дней и что нам вообще будут колоть?

Кроме того, гости студии рассказали, почему многомиллионные тендеры достаются иностранным компаниям, а не украинским.

К Шустеру пришли министр здравоохранения України Максим Степанов, инфекционист Ольга Голубовская, иммунолог Борис Донской, заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко и другие.

Политическое ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" от 12 февраля

Напомним, в предыдущем выпуске программы телеведущая NewsOne Диана Панченко резко высказалась о санкциях и закрытии телеканалов.



Также в прямом эфире произошел спор между скандальной ведущей и Антоном Геращенко.



А еще в предыдущих выпусках, например, врач-инфекционист Екатерина Булавинова объяснила, почему многие граждане Украины отказываются от вакцинации.



Международный эксперт в области здравоохранения и эпидемиологии из США Михаил Фаворов прокомментировал низкую статистику заболеваемости людей в Украине.



Кстати, одиозный народный депутат Нестор Шуфрич заявил, что будет вакцинироваться в Будапеште, и, вероятнее всего, российской вакциной "Спутник V".



В качестве бонуса предлагаем вам небольшое видео, из которого вы узнаете, как сменить поставщика газа в Украине.