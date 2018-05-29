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Інтерв'ю

В Україні зараз немає сироватки від ботулізму, - Курпіта

НовиниСуспільство    29.05.2018 - 09:32
Фото: Володимир Курпіта (Віталій Носач, РБК-Україна)
Фото: Володимир Курпіта (Віталій Носач, РБК-Україна)

Сироватка від ботулізму надійде в Україну лише в серпні-вересні

В Україні на даний момент немає сироватки від ботулізму. Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів гендиректор "Центр громадського здоров'я МОЗ" Володимир Курпіта.

Зокрема, за його словами, в Україні повністю відсутня можливість власного виробництва сироваток від ботулізму.

"В Україні не існує власного виробництва сироваток від ботулізму. У принципі, у світі мало країн, де вони випускаються, оскільки це лікарська речовина дуже складно виробляти в незмінній якості, тому його виробляють невеликими партіями. Крім того, закупівля сироваток ніколи не була завданням Моз. Відомство ніколи за всю історію існування незалежної України не купувало цю продукцію. Її завжди купували місцеві органи влади за кошти обласних бюджетів, як правило, в Росії. Коли в України почався конфлікт з Росією, закупівлі припинилися", - повідомив Курпіта.

Також, за його словами, в 2018 році Моз вперше направив частину коштів, які закладені у державному бюджеті на придбання ліків, на придбання сироваток. На це буде витрачено понад 40 мільйонів гривень.

Нагадаємо, як повідомлялося раніше, у Кропивницького Кіровоградської області двох молодих людей госпіталізували після вживання домашніх консервів. Медики діагностували у пацієнтів ботулотоксин типу "Б".

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Теги публікації: отравление  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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