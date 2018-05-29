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В Украине сейчас нет сыворотки от ботулизма, - Курпита

НовостиОбщество    29.05.2018 - 09:32
Фото: Владимир Курпита (Виталий Носач, РБК-Украина)
Фото: Владимир Курпита (Виталий Носач, РБК-Украина)

Сыворотка от ботулизма поступит в Украину только в августе-сентябре

В Украине на данный момент нет сыворотки от ботулизма. Об этом в интервью РБК-Украина рассказал гендиректор "Центр общественного здоровья Минздрава" Владимир Курпита.

В частности, по его словам, в Украине полностью отсутствует возможность собственного производства сывороток от ботулизма.

"В Украине не существует собственного производства сывороток от ботулизма. В принципе, в мире мало стран, где они выпускаются, поскольку это лекарственное вещество очень сложно производить в неизменном качестве, поэтому его производят небольшими партиями. Кроме того, закупка сывороток никогда не была задачей Минздрава. Ведомство никогда за всю историю существования независимой Украины не покупало эту продукцию. Ее всегда приобретали местные органы власти за средства областных бюджетов, как правило, в России. Когда у Украины начался конфликт с Россией, закупки прекратились", - сообщил Курпита.

Также, по его словам, в 2018 году Минздрав впервые направил часть средств, которые заложены в госбюджете на покупку лекарств, на приобретение сывороток. На это будет потрачено более 40 миллионов гривен.

Напомним, как сообщалось ранее, в Кропивницком Кировоградской области двух молодых людей госпитализировали после употребления домашних консервов. Медики диагностировали у пациентов ботулотоксин типа "Б".

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Теги публикации: отравление  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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