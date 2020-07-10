В Україні сім областей не готові до ослаблення карантину

Фото: люди в масках (РБК-Україна)

Закарпатська область не відповідає відразу двом критеріям Моз

В Україні сім областей не відповідають вимоги Міністерства охорони здоров'я для ослаблення карантину. У порівнянні з минулою добою зі списку виключили Івано-Франківську область.

Такі дані оприлюднили в Міністерстві охорони здоров'я.

Згідно з даними, станом на 10 липня, до послаблення не готові Волинська, Донецька, Закарпатська, Рівненська, Тернопільська, Харківська і Чернігівська області.

Серед них Донецька і Чернівецька області проводять недостатню кількість тестувань на коронавірус. У Тернопільській - перевищено показник динаміки. Відсотку виявлення не відповідають чотири регіонів - Волинська, Закарпатська, Рівненська та Харківська області. На Закарпатті також завантажили більше 50% лікарняних ліжок.

Для пом'якшення карантину регіони повинні відповідати чотирьом критеріям:

завантаженість місць в лікарнях менше 50%;

проведення більш 24 тестів на COVID-19 на 100 тисяч населення;

відсоток виявлення коронавіруса повинен складати не менше 11%;

динаміка захворюваності повинна бути менше 10%.

Нагадаємо, в Україні третій день поспіль фіксують понад 800 нових випадків захворювання коронавірусом, при цьому в країні одужали рекордна кількість пацієнтів за добу.

Також РБК-Україна писало, що 9 липня у Тернополі прийняли рішення про ослаблення карантину щодо роботи закладів громадського харчування.