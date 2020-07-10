В Україні сім областей не готові до ослаблення карантину

Закарпатська область не відповідає відразу двом критеріям Моз
В Україні сім областей не відповідають вимоги Міністерства охорони здоров'я для ослаблення карантину. У порівнянні з минулою добою зі списку виключили Івано-Франківську область.
Такі дані оприлюднили в Міністерстві охорони здоров'я.
Згідно з даними, станом на 10 липня, до послаблення не готові Волинська, Донецька, Закарпатська, Рівненська, Тернопільська, Харківська і Чернігівська області.
Серед них Донецька і Чернівецька області проводять недостатню кількість тестувань на коронавірус. У Тернопільській - перевищено показник динаміки. Відсотку виявлення не відповідають чотири регіонів - Волинська, Закарпатська, Рівненська та Харківська області. На Закарпатті також завантажили більше 50% лікарняних ліжок.
Для пом'якшення карантину регіони повинні відповідати чотирьом критеріям:
Нагадаємо, в Україні третій день поспіль фіксують понад 800 нових випадків захворювання коронавірусом, при цьому в країні одужали рекордна кількість пацієнтів за добу.
Також РБК-Україна писало, що 9 липня у Тернополі прийняли рішення про ослаблення карантину щодо роботи закладів громадського харчування.