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Тернопіль послабив карантин

Тернопіль, Україна, Четвер 09 липня 2020 22:19
Тернопіль послабив карантин
Фото: людина в масці (РБК-Україна)
Автор: Роман Калиниченко

У місті частково частково послабили обмеження

Тернопільський міський штаб з ліквідації надзвичайних ситуацій вирішив частково послабити карантин у місті. Ресторанам та кафе дозволили працювати після 22:00.

Про це повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал.

За його словами, карантин у місті вирішили послабити, оскільки відбувається зростання динаміки одужання пацієнтів, хворих на коронавірус. Ще одним фактором для послаблення Надал назвав відносно невелику завантаженість лікарень пацієнтами з COVID-19.

"Прийнято рішення з сьогоднішнього дня дозволити роботу закладів громадського харчування після 22:00 у відповідності до їхніх графіків роботи, але за наявності відповідних дозвільних документів на нічний режим роботи, який раніше видавався виконавчим комітетом Тернопільської міської ради", - повідомив Надал.

Крім того, штаб вирішив відновити практику партнерських пологів за результатами консиліуму лікарів та наявності ПЛР-тестування.

Надал повідомив, що одночасно з послабленням карантину було рекомендовано Держспоживслужбі та Нацполіції посилити контроль за дотриманням протиепідемічних вимог. Особливо - в частині закладів торгівлі, громадського харчування, громадського транспорту.

Нагадаємо, карантин у Тернополі посилили 17 червня: у місті заборонили масові заходи та святкування у ресторанах.

Раніше повідомлялося, що через спалах коронавірусу у Тернополі закрили дитячий садок.

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