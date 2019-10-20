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Наступного тижня в Україні можливі дощі

Новини » Суспільство    20.10.2019 - 13:18
Наступного тижня в Україні можливі дощі
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Також очікується похолодання на 2-5 градусів

Погода в Україні наступного тижня буде переважно сухою та теплою, однак в другій половині очікується похолодання та можливі дощі. Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко на сторінці у Facebook.

За даними сноптика, у понеділок, 21 жовтня, у більшості областей країни погодна ситуація залишиться незмінною, опади малоймовірні. Температура повітря вдень коливатиметься від +17 до +24 градусів. Можливі тумани.

У столиці завтра буде тепло та сонячно. Вдень термометри у Києві покажуть до +20 градусів.

Однак, за прогнозом Діденко, вже у четвер, 24 жовтня, у Сумській та Харківській областях можливі опади. Також у другій половині тижня температура повітря в Україні знизиться на 2-5 градусів.

Наступного тижня в Україні можливі дощі

Світлина від Наталки Діденко.

Нагадаємо, раніше в Гідрометцентр дали прогноз погоди на перші дні наступного тижня. За даними українських синоптиків, у період з 21 по 24 жовтня в Україні очікується похолодання до +15 градусів, однак буде сухо та переважно сонячно.

Також в Гідрометцентр прогнозували, що сьогодні, 20 жовтня, температура повітря в Україні підніметься до +24 градусів. На всій території країни очікувалася хмарна з проясненнями погода. У Києві сьогодні буде також хмарно з проясненнями, опадів не очікується. Температура повітря вдень становитиме від +20 до +22.

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