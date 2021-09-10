ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Потепління триває: прогноз погоди на сьогодні

Новость на русском →
Київ, П'ятниця 10 вересня 2021 08:00
Потепління триває: прогноз погоди на сьогодні Фото: в Україні потепліло (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

В Україні продовжує триматись тепла погода. Температура повітря вдень досягне +26.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на УкрГідрометцентр.

Прогноз у всіх областях

Сьогодні температура повітря підніметься, а в усіх областях буде сухо.

На заході вдень буде +23+26, а вночі +7+10.

На півночі очікується вдень +23+26, а вночі +7+10.

У центрі країни буде вдень +24+26, а вночі +6+11.

На сході вдень буде +23+26, а вночі +6+10.

На півдні вдень буде +22+26, а вночі +10+14.

Потепління триває: прогноз погоди на сьогодні

Прогноз у Києві

Сьогодні у Києві буде тепло. Температура повітря вдень складе +24+26, а вночі +10+12.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в Україні
NEWS
В Україні за добу 3 615 нових випадків коронавірусу
В Україні за добу 3 615 нових випадків коронавірусу
DAILY
Страх "чужого". Чи є в Україні проблема з расизмом і нетерпимістю
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Страх "чужого". Чи є в Україні проблема з расизмом і нетерпимістю