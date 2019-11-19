В Україні сьогодні похолодало

Погода в Україні 19 листопада погіршиться, йдуть похолодання. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані Українського Гідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

У західних областях областях сьогодні похолодає до +10+12, вночі очікується +5+8. У центральних областях теж холодно, але без дощів. Там вдень температура повітря досягне +6+8, а вночі очікується +2+5.

Схід України теж буде холодним, вдень температура повітря очікується +5+7, вночі очікуються заморозки від -1 до -3. У південних областях вдень +9+12, вночі очікується +3+9.

Прогноз у Києві

Сьогодні в столиці прохолодно. Вдень очікується +6+8, вночі очікується +3+5.

Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко повідомляла, що погода різко погіршиться, заморозки досягнуть -4.

Також повідомлялось, що в найближчі три доби опади не очікуються, лише вночі 20 листопада у північних та Вінницькій областях, а також 21 листопада на заході місцями пройде невеликий дощ.