В Україні сьогодні очікується погіршення погодних умов

Очікується зниження температури та сильний вітер

В Украине сегодня, 21 февраля, в большинстве областей ожидаются порывы ветра до 15-20 м/сек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Также синоптики предупреждают, что изменение погодных условий ожидается 22-24 февраля: 22 февраля в западных, южных, Житомирской, Винницкой, Кировоградской и Донецкой областях умеренный снег (восстановление снежного покрова высотой 1-6 см), местами налипание мокрого снега, в Карпатах значительный снег, снижение температуры воздуха в Украине ночью от -3 до 10 мороза, днем от 0 до -6;

"23-24 февраля сохранится холодная без существенных осадков погода с температурой ночью от -6 до -12, днем от -2 до -7, в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Луганской областях ночью от -12 до -18, днем от -5 до -10", - говорится в сообщении

Отметим, согласно прогнозу синоптиков, 21 февраля 2019 года на западе, севере и востоке Украины пройдет дождь, местами со снегом, температура воздуха поднимется до +9.

В столице Украины 21 февраля без осадков, днем от -1 до +1, ночью от -1 до +1, ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Ранее синоптик Наталья Диденко сообщала, что из Польши через Украину идет холодный атмосферный фронт.

21 февраля фронт принесет мокрый снег на восток и северо-восток. На остальной территории завтра, 21 февраля - без существенных осадков, разве что на западе будет дождь.

Синоптик отметила, что в четверг в Украине начнется похолодание. Днем будет около 0-3 градусов мороза, преимущественно в северной части и на востоке Украины. В южной части и в западных областях ожидается около 3-8 градусов. В Киеве 21 февраля осадков не будет, температура до 0-2 градусов мороза. 22, 23, 24 февраля похолодание усилится до умеренных морозов.