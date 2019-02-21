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Погода на сьогодні: в Україні місцями дощі, вдень до +9

Новини » Суспільство    21.02.2019 - 08:00
Погода на сьогодні: в Україні місцями дощі, вдень до +9
Фото: у Києві без опадів (РБК-Україна)

У Києві вдень від -1 до +1

Погода на сьогодні: 21 лютого 2019 року на заході, півночі і сході України пройде дощ, місцями зі снігом, температура повітря підніметься до +9. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Гідрометцентр при Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За даними синоптиків, на заході пройдуть дощі зі снігом, температура повітря вдень від +2 до +7, вночі від -1 до +2. На півночі України без опадів, тільки в Київській області, вдень від -2 до +1, вночі від -2 до +1. У центрі опади очікуються у Черкаській і Полтавській областях, вдень від -2 до +3, вночі від -2 до +1.

У східних областях пройде сніг з дощем, температура вдень від -1 до +6, вночі від -1 до +2. На півдні України без опадів, вдень від +4 до +9, вночі від -1 до +3. У Криму вдень від +5 до +7, вночі від 0 до +2.

Погода на сьогодні: в Україні місцями дощі, вдень до +9

Фото: погода в Україні

Погода у Києві на сьогодні

В столиці України 21 лютого без опадів, вдень від -1 до +1, вночі від -1 до +1, вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Погода на сьогодні: в Україні місцями дощі, вдень до +9

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