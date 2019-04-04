В Україні сьогодні очікується потепління

Ілюстративне фото (instagram.com/want_kiev)

Погода в Україні 4 квітня буде переважно сухою

Погода в Україні 4 квітня 2019 на більшій території очікується сухою, дощі з мокрим снігом пройдуть на сході, температура повітря вдень підніметься місцями до +17. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Гідрометцентр при Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За даними синоптиків, на заході сонячно і без опадів, вдень від +11 до +17, вночі від -1 до +6. На півночі також опадів не очікується, вдень від +7 до +11, а вночі від -1 до +2. В центрі вдень від +7 до +13, вночі від -1 до +1.

На сході пройдуть дощі з мокрим снігом, вдень від +6 до +8, вночі від 0 до +2. На півдні вдень від +7 до +13, вночі від 0 до +2. У Криму вдень від +11 до +13, вночі від 0 до +2.

Відзначимо, така погода з поступовим потеплінням втримається до кінця тижня. У неділю очікується атмосферний фронт з Польщі, який принесе дощі в західні області України. З другої половини дня 7 квітня дощі поширяться і на північну частину, включаючи Київ.

Фото: погода в Україні

Погода у Києві на сьогодні

У столиці України 4 квітня сухо і хмарно, вдень від +9 до +11, вночі від 0 до +11, вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Фото: погода в Києві та області