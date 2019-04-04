ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В Україні сьогодні очікується потепління

Новини » Суспільство    04.04.2019 - 08:00
В Україні сьогодні очікується потепління
Ілюстративне фото (instagram.com/want_kiev)

Погода в Україні 4 квітня буде переважно сухою

Погода в Україні 4 квітня 2019 на більшій території очікується сухою, дощі з мокрим снігом пройдуть на сході, температура повітря вдень підніметься місцями до +17. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Гідрометцентр при Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За даними синоптиків, на заході сонячно і без опадів, вдень від +11 до +17, вночі від -1 до +6. На півночі також опадів не очікується, вдень від +7 до +11, а вночі від -1 до +2. В центрі вдень від +7 до +13, вночі від -1 до +1.

На сході пройдуть дощі з мокрим снігом, вдень від +6 до +8, вночі від 0 до +2. На півдні вдень від +7 до +13, вночі від 0 до +2. У Криму вдень від +11 до +13, вночі від 0 до +2.

Відзначимо, така погода з поступовим потеплінням втримається до кінця тижня. У неділю очікується атмосферний фронт з Польщі, який принесе дощі в західні області України. З другої половини дня 7 квітня дощі поширяться і на північну частину, включаючи Київ.

В Україні сьогодні очікується потепління

Фото: погода в Україні

Погода у Києві на сьогодні

У столиці України 4 квітня сухо і хмарно, вдень від +9 до +11, вночі від 0 до +11, вітер південно-східний, 5-10 м/с.

В Україні сьогодні очікується потепління

Фото: погода в Києві та області

До України повертаються сніг і заморозки
Вибори 2019 Дебати Зеленського і Порошенка: головне Результати виборів президента України
Новини України синоптикипотеплениеПогода
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся