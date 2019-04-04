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В Украине сегодня ожидается потепление

Новости » Общество    04.04.2019 - 08:00
В Украине сегодня ожидается потепление
Иллюстративное фото (instagram.com/want_kiev)

Погода в Украине 4 апреля будет преимущественно сухой

Погода в Украине 4 апреля 2019 на большей территории ожидается сухой, дожди с мокрым снегом пройдут на востоке, температура воздуха днем поднимется местами до +17. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Гидрометцентр при Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

По данным синоптиков, на западе солнечно и без осадков, днем от +11 до +17, ночью от -1 до +6. На севере тоже осадков не ожидается, днем от +7 до +11, а ночью от -1 до +2. В центре днем от +7 до +13, ночью от -1 до +1.

На востоке пройдут дожди с мокрым снегом, днем от +6 до +8, ночью от 0 до +2. На юге днем от +7 до +13, ночью от 0 до +2. В Крыму днем от +11 до +13, ночью от 0 до +2.

Отметим, такая погода с постепенным потеплением удержится до конца недели. В воскресенье ожидается атмосферный фронт из Польши, который принесет дожди в западные области Украины. Со второй половины дня 7 апреля дожди распространятся и на северную часть, включая Киев.

В Украине сегодня ожидается потепление

Фото: погода в Украине

Погода в Киеве на сегодня

В столице Украины 4 апреля сухо и малооблачно, днем от +9 до +11, ночью от 0 до +11, ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

В Украине сегодня ожидается потепление

Фото: погода в Киеве и области

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