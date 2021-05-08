В Україні сьогодні відзначають День пам'яті і примирення: що відомо

8 травня був підписаний Акт про капітуляцію Німеччини

Саме 8 травня 1945 року о 23:01 за середньоєвропейським часом в Берліні був ратифікований Акт про повну капітуляцію військ нацистської Німеччини. Документ підтвердив припинення вогню і остаточну перемогу Антигітлерівської коаліції над німецькими збройними силами.

Починаючи з 1945 року в більшості європейських країн та Сполучених Штатах вшановують героїв Другої світової війни 8 травня. В Європі свято офіційно називається "Victory in Europe Day". Щорічно в цей день о 23:01 у багатьох містах проходить акція "Перша хвилина миру".

У 2004 році Генасамблея ООН прийняла Резолюцію із закликом до світової спільноти відзначати Дні пам'яті всіх жертв Другої світової війни протягом 8-9 травня (в один або обидва цих дня). При цьому кожна країна має право встановлювати національні пам'ятні дати на честь перемоги і звільнення від нацистської окупації під час подій 1939-1945 рр.

День пам'яті і примирення в Україні

У 2015 році Верховна рада прийняла закон "Про увічнення перемоги над нацизмом у Другій світовій війні". Згідно з документом, священним обов'язком держави і громадян є шанобливе ставлення до пам'яті про перемогу над нацизмом, про ветеранів війни, українського визвольного руху та жертв нацизму.

Законом були встановлені дві пам'ятні дати на честь героїв Другої світової війни: 8 травня - День пам'яті і примирення, 9 травня - День перемоги над нацизмом (є офіційним вихідним днем).

Символ Дня пам'яті і примирення

Квітка маку стала символом Дня пам'яті жертв війни 1939-1945 рр. в Україні та світі. Червоний мак символізує кривавий слід від пострілу. Традиційно аплікацію квітки прикріплюють до одягу з лівого боку біля грудей.

Саме про маки вперше написав у своєму вірші "На полях Фландрії" канадський військовий лікар Джон Маккрей. Після чого символ використовувався для вшанування жертв Першої світової війни і потім став міжнародним пам'ятним знаком військових і цивільних збройних конфліктів.

Варто відзначити, що "георгіївська стрічка", яка була символом Дня перемоги з часів СРСР, в Україні заборонена. У 2017 році був прийнятий закон, що забороняє публічне використання, демонстрацію, носіння, а також поширення стрічки або її зображення.

Заходи 8 травня

З нагоди Дня пам'яті та примирення в містах традиційно проходять меморіальні заходи, покладання квітів до пам'ятників жертв Другої світової війни, вшанування ветеранів, тематичні виставки. Цього року урочистості відбудуться в умовах карантинних обмежень.

У Києві 8 травня в парку Вічної Слави заплановано церемонію покладання квітів до могили Невідомого солдата.

У Музеї окупації Києва в День пам'яті і примирення пройде зустріч з ветеранами. У бібліотеці ім. Лесі Українки відбудеться відкриття книжкової виставки "Пам'ятати заради майбутнього".

У Національному історико-архітектурному музеї "Київська фортеця" 6-16 травня працює фотовиставка "Мить історії".