В Україні зробили більше 4 млн щеплень проти коронавірусу
Фото: в Україні зробили вже 4 млн щеплень проти коронавірусу (Віталій Носач, РБК-Україна)
В Україні зробили понад 4 млн щеплень з початку вакцинації. Всього щеплено 2 604 862 людини.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МОЗ.
Одну дозу отримали 2 604 860 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 1 406 180 осіб
Всього 111 150 людей вакциновано проти COVID-19 за добу 16 липня 2021 року. Одну дозу отримали 65 226 людей, повністю імунізовані - 45 924 людини.
Раніше повідомлялося, що в Україні планують запустити вакцинацію від коронавірусу в аптеках.
Нагадаємо, в Україні зафіксований новий рекорд щеплених за добу. Протягом 15 липня від коронавірусу були вакциновані 117 376 людей.
Раніше у МОЗ розповіли, чи буде в Україні обов'язкова вакцинація від COVID.