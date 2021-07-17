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В Україні зробили більше 4 млн щеплень проти коронавірусу

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Субота 17 липня 2021 08:57
В Україні зробили більше 4 млн щеплень проти коронавірусу Фото: в Україні зробили вже 4 млн щеплень проти коронавірусу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

В Україні зробили понад 4 млн щеплень з початку вакцинації. Всього щеплено 2 604 862 людини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МОЗ.

Одну дозу отримали 2 604 860 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 1 406 180 осіб

Всього 111 150 людей вакциновано проти COVID-19 за добу 16 липня 2021 року. Одну дозу отримали 65 226 людей, повністю імунізовані - 45 924 людини.

Раніше повідомлялося, що в Україні планують запустити вакцинацію від коронавірусу в аптеках.

Нагадаємо, в Україні зафіксований новий рекорд щеплених за добу. Протягом 15 липня від коронавірусу були вакциновані 117 376 людей.

Раніше у МОЗ розповіли, чи буде в Україні обов'язкова вакцинація від COVID.

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