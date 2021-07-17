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В Украине сделали более 4 млн прививок против коронавируса

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Суббота 17 июля 2021 08:57
В Украине сделали более 4 млн прививок против коронавируса Фото: в Украине сделали уже 4 млн прививок против коронавируса (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В Украине сделали более 4 млн прививок с начала вакцинации. Всего привито 2 604 862 человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Одну дозу получили 2 604 860 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 1 406 180 человек

Всего 111 150 человек вакцинированы против COVID-19 в сутки 16 июля 2021 года. Одну дозу получили 65 226 человек, полностью иммунизированные - 45 924 человека.

Ранее сообщалось, что в Украине планируют запустить вакцинацию от коронавируса в аптеках.

Напомним, в Украине зафиксирован новый рекорд привитых за сутки. В течение 15 июля от коронавируса были вакцинированы 117 376 человек.

Ранее в Минздраве рассказали, будет ли в Украине обязательна вакцинация от COVID.

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