В Украине сделали более 4 млн прививок против коронавируса

В Украине сделали более 4 млн прививок с начала вакцинации. Всего привито 2 604 862 человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава .

Всего 111 150 человек вакцинированы против COVID-19 в сутки 16 июля 2021 года. Одну дозу получили 65 226 человек, полностью иммунизированные - 45 924 человека.

Одну дозу получили 2 604 860 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 1 406 180 человек

Ранее сообщалось, что в Украине планируют запустить вакцинацию от коронавируса в аптеках.

Напомним, в Украине зафиксирован новый рекорд привитых за сутки. В течение 15 июля от коронавируса были вакцинированы 117 376 человек.

Ранее в Минздраве рассказали, будет ли в Украине обязательна вакцинация от COVID.