В Україні встановили новий рекорд COVID-щеплень за добу
В Україні зафіксований новий рекорд щеплених за добу. Протягом 15 липня від коронавірусу були вакциновані 117 376 людей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МОЗ.
Одну дозу отримали 63 002 людини, повністю імунізовані - 54 374 людини.
Протягом доби працювали 720 мобільних бригад, 1693 пункти щеплення та 49 центрів вакцинації.
Загалом від початку вакцинальної кампанії щеплено 2 539 636 людей, з них отримали 1 дозу – 2 539 634 людини, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 1 360 256 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 3 899 890 щеплень.
Раніше у МОЗ розповіли, чи буде в Україні обов'язкова вакцинація від COVID.
Водночас, у Міністерстві охорони здоров'я допускають повторну вакцинацію тих, хто пройшов перший курс щеплень.