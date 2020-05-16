В Україні найнижчий тариф на електроенергію серед європейських країн

Тариф на електроенергію для населення в Україні є найнижчим серед країн Європи. Для промислових споживачів в Україні тариф такоє є низьким.

Як передає кореспондент РБК-Україна, про це заявила в.о. міністра енергетики Ольга Буславець в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" на каналі "Україна".

"Тариф для населення в нас найнижчий по європейських країнах. Навіть по країнах-сусідах: Росії, Грузії, Молдови, Білорусії. Найнижчий, якщо порівнювати з середньозваженою ціною - у чотири рази. Тобто це міф і маніпулювання. Обманюють і маніпулюють суспільством, заявляючи про це", - підкреслила Буславець.

Вона також наголосила, що в Україні найменший тариф для непобутових споживачів.

"Тобто для бізнесу та для промисловості, якщо порівнювати середньозважену ціну в європейських країнах, це майже в два рази менше", - додала глава міністерства.

Нагадаємо, 12 травня комітет Верховної ради України з питань енергетики та житлово-комунального господарства підтримав план заходів Міністерства енергетики та навколишнього середовища з виходу енергетичної галузі з кризи.