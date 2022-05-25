В Україні через російську агресію загинули 238 дітей

В Україні внаслідок російської збройної агресії постраждала 671 дитина. З них 238 дітей загинули від дій військових РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення офісу генерального прокурора в Facebook .

"Станом на ранок 25 травня 2022 року понад 671 дитина постраждала в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 238 дітей загинули і понад 433 поранені", - йдеться в повідомленні.



Від російських дій найбільше дітей постраждало в:

Донецькій області - 149,

Київській - 116,

Харківській - 104,

Чернігівській - 68,

Луганській - 50,

Херсонській - 49,

Миколаївській - 45,

Запорізькій - 28,

Сумській - 17,

Києві - 16,

Житомирській - 15.

Так, під час фіксації кримінальних правопорушень стало відомо про загибель 11-річної дівчинки в результаті обстрілу окупантами 25 лютого Чугуївського району Харківської області.

Крім того, в результаті обстрілів окупантами Маріуполя загинули три підлітки 14, 15 і 17 років.