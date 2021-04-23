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Названо причини зростання сплеску самогубств і насильства над дітьми

Новость на русском → Києва, П'ятниця 23 квітня 2021 08:42
Названо причини зростання сплеску самогубств і насильства над дітьми Фото: заступник генпрокурора Гюндуз Мамедов (УНІАН)
Автор: Олег Черниш, Анастасія Рокитна

В Україні зростає кількість самогубств серед підлітків. Правоохоронці пояснили сплеск самогубств і насильства над дітьми.

Про це РБК-Україна розповів профільний заступник генпрокурора Гюндуз Мамедов, йдеться в матеріалі " Легка мішень: чому в Україні стало більше злочинів проти дітей".

Мамедов називає карантин однією з причин цього сплеску самогубств, але не тільки в Україні, також в інших країнах світу.

Також, за його словами, причиною є нерозділене кохання і брак уваги з боку батьків.

На думку прокурора, на цю тенденцію вплинув і збройний конфлікт на Донбасі, багато українських дітей змушені були покинути рідні місця або позбулися батьків і друзів.

Також правоохоронці вивчають вплив соціальних мереж, онлайн каналів з негативним контентом на цю проблему, але вже зараз можна говорити, що ця причина в меншості випадків була основною "мотивацією" для підлітків, зазначив Мамедов.

Адвокат Тетяна Гнатюк, яка спеціалізується на захисті жертв домашнього насильства, називає ще одну причину. За її даними, за час карантину істотно зросла кількість розлучень. А з'ясування стосунків між екс-подружжям призводить до психологічного, а іноді і фізичного насильства над дитиною.

Нагадавши, у Києві отруївся таблетками 15-річний підліток.

Також у Добропіллі Донецької області 15-річна дівчинка випила велику дозу таблеток.

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Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Легка мішень: чому в Україні стало більше злочинів проти дітей