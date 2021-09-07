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В Україні різко зросла кількість нових COVID-випадків: за добу захворіли 2197 людей

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Київ, Вівторок 07 вересня 2021 08:18
В Україні різко зросла кількість нових COVID-випадків: за добу захворіли 2197 людей Фото: в Україні оновили COVID-статистику (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

В Україні різко зросла кількість нових COVID-випадків, за добу захворіли 2197 людей. Найбільше нових заражень в Києві, Львівській та Харківській областях.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МОЗ.

За добу госпіталізували 485 осіб; летальних випадків - 53; одужали - 1 429 осіб. Вчора протестували методом ПЛР - 22 596 осіб, методом ІФА - 7 811 осіб, експрес-тестами - 17 992 особи.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (304), Львівській (165), Харківській (163), Дніпропетровській (151) та Запорізькій (149) областях.

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіли - 2 300 504 особи;
  • одужали - 2 214 606 осіб;
  • летальних випадків - 54 054.

Нагадаємо, Україна може перейти в "жовту" зону вже з 13 вересня, МОЗ направило подання Кабміну.

У МОЗ повідомили, як працюватиме громадський транспорт в "жовтій" зоні.

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