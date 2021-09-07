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В Украине резко возросло число новых COVID-случаев: за сутки заболели 2197 человек

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Киев, Вторник 07 сентября 2021 08:18
В Украине резко возросло число новых COVID-случаев: за сутки заболели 2197 человек Фото: в Украине обновили COVID-статистику (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украине резко возросло количество новых COVID-случаев, за сутки заболели 2197 человек. Больше всего новых заражений в Киеве, Львовской и Харьковской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Минздрава.

За сутки госпитализировали 485 человек; летальных исходов - 53; выздоровели - 1429 человек. Вчера протестовали методом ПЦР - 22 596 человек, методом ИФА - 7811 человек, экспресс-тестами - 17 992 человека.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (304), Львовской (165), Харьковской (163), Днепропетровской (151) и Запорожской (149) областях.

За все время пандемии в Украине:

  • заболели - 2 300 504 лица;
  • выздоровели - 2 214 606 человек;
  • летальных случаев - 54 054.

Напомним, Украина может перейти в "желтую" зону уже с 13 сентября, Минздрав направил представление Кабмину.

В Минздраве сообщили, как будет работать общественный транспорт в "желтой" зоне.

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