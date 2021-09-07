В Украине резко возросло число новых COVID-случаев: за сутки заболели 2197 человек
В Украине резко возросло количество новых COVID-случаев, за сутки заболели 2197 человек. Больше всего новых заражений в Киеве, Львовской и Харьковской областях.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Минздрава.
За сутки госпитализировали 485 человек; летальных исходов - 53; выздоровели - 1429 человек. Вчера протестовали методом ПЦР - 22 596 человек, методом ИФА - 7811 человек, экспресс-тестами - 17 992 человека.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (304), Львовской (165), Харьковской (163), Днепропетровской (151) и Запорожской (149) областях.
За все время пандемии в Украине:
- заболели - 2 300 504 лица;
- выздоровели - 2 214 606 человек;
- летальных случаев - 54 054.
Напомним, Украина может перейти в "желтую" зону уже с 13 сентября, Минздрав направил представление Кабмину.
В Минздраве сообщили, как будет работать общественный транспорт в "желтой" зоне.