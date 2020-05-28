В Україні різко зросла кількість інфікованих COVID-19 за минулу добу

Кількість заражених коронавірусом в Україні перевищила 22 тисячі
В Україні станом на 28 травня зафіксували 22 382 випадків коронавірусної хвороби. Зокрема, за минулу добу заразились 477 людей.
Такі дані наводить карта РНБО щодо поширення COVID-19.
Зазначимо, що це різке збільшення заражених, бо минулої доби повідомляли про 321 нового зараженого, що на 156 менше, ніж сьогодні. Також за минулу добу померли ще 14 людей і 420 - одужали.
Зазначимо, що загальна кількість померлих з початку пандемії становить 658 осіб, а за весь час одужали вже 7 995 людей.
Станом на сьогодні найбільша кількість випадків COVID-19 в місті Київ - 2793 (506 одужали), Чернівецькій області - 3201 (867 одужали), Рівненській області - 1588 (725 одужали); Київській області - 1517 (358 одужали), Львівській області - 1513 (335 одужали).
Загалом випадки підтверджено:
Із загальної кількості підтверджених випадків коронавірусу в Україні 1 627 - у дітей та 4 345 - у медиків. Зокрема, 265 дітей та 811 медиків потребували госпіталізації.
З початку пандемії в Україні досліджено 322 746 зразків методом ПЛР.
Нагадаємо, в Україні почалося тестування на антитіла до коронавірусу.
Також РБК-Україна писало, що тестування методом ІФА будуть обов'язково проводити людям із групи ризику до коронавірусу.
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Автор: Анастасия Рокитна