В Україні різко зросла кількість інфікованих COVID-19 за минулу добу

Фото: людина біля метро в Києві (РБК-Україна)

Кількість заражених коронавірусом в Україні перевищила 22 тисячі

В Україні станом на 28 травня зафіксували 22 382 випадків коронавірусної хвороби. Зокрема, за минулу добу заразились 477 людей.

Такі дані наводить карта РНБО щодо поширення COVID-19.

Зазначимо, що це різке збільшення заражених, бо минулої доби повідомляли про 321 нового зараженого, що на 156 менше, ніж сьогодні. Також за минулу добу померли ще 14 людей і 420 - одужали.

Зазначимо, що загальна кількість померлих з початку пандемії становить 658 осіб, а за весь час одужали вже 7 995 людей.

Найбільш заражені області

Станом на сьогодні найбільша кількість випадків COVID-19 в місті Київ - 2793 (506 одужали), Чернівецькій області - 3201 (867 одужали), Рівненській області - 1588 (725 одужали); Київській області - 1517 (358 одужали), Львівській області - 1513 (335 одужали).

Ситуація в інших регіонах

Загалом випадки підтверджено:

Вінницька обл. - 947 (534 одужали);

Волинська обл. - 851 (224 одужали);

Дніпропетровська обл. - 920 (244 одужали);

Донецька обл. - 158 (80 одужали);

Житомирська обл. - 673 (389 одужали);

Закарпатська обл. - 1124 (374 одужали);

Запорізька обл. - 425 (238 одужали);

Івано-Франківська обл. - 1339 (756 одужали);

Кіровоградська обл. - 495 (384 одужали);

Луганська обл. - 45 (36 одужали);

Львівська обл. - 1513 (335 одужали);

Миколаївська обл. - 282 (139 одужали);

Одеська обл. - 861 (161 одужав);

Полтавська обл. - 268 (243 одужали);

Сумська обл. - 166 (138 одужали);

Тернопільська обл. - 1131 (824 одужали);

Харківська обл. - 981 (224 одужали);

Херсонська обл. - 177 (155 одужали);

Хмельницька обл. - 386 (157 одужали);

Черкаська обл. - 401 (294 одужали);

Чернігівська обл. - 140 (54 одужали).

Медики та діти

Із загальної кількості підтверджених випадків коронавірусу в Україні 1 627 - у дітей та 4 345 - у медиків. Зокрема, 265 дітей та 811 медиків потребували госпіталізації.

З початку пандемії в Україні досліджено 322 746 зразків методом ПЛР.

Нагадаємо, в Україні почалося тестування на антитіла до коронавірусу.

Також РБК-Україна писало, що тестування методом ІФА будуть обов'язково проводити людям із групи ризику до коронавірусу.

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Автор: Анастасия Рокитна