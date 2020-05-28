ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В Україні різко зросла кількість інфікованих COVID-19 за минулу добу

Новини » Коронавірус     28.05.2020 - 09:28
В Україні різко зросла кількість інфікованих COVID-19 за минулу добу
Фото: людина біля метро в Києві (РБК-Україна)

Кількість заражених коронавірусом в Україні перевищила 22 тисячі

В Україні станом на 28 травня зафіксували 22 382 випадків коронавірусної хвороби. Зокрема, за минулу добу заразились 477 людей.

Такі дані наводить карта РНБО щодо поширення COVID-19.

Зазначимо, що це різке збільшення заражених, бо минулої доби повідомляли про 321 нового зараженого, що на 156 менше, ніж сьогодні. Також за минулу добу померли ще 14 людей і 420 - одужали.

В Україні різко зросла кількість інфікованих COVID-19 за минулу добу

Зазначимо, що загальна кількість померлих з початку пандемії становить 658 осіб, а за весь час одужали вже 7 995 людей.

Найбільш заражені області

Станом на сьогодні найбільша кількість випадків COVID-19 в місті Київ - 2793 (506 одужали), Чернівецькій області - 3201 (867 одужали), Рівненській області - 1588 (725 одужали); Київській області - 1517 (358 одужали), Львівській області - 1513 (335 одужали).

Ситуація в інших регіонах

Загалом випадки підтверджено:

  • Вінницька обл. - 947 (534 одужали);
  • Волинська обл. - 851 (224 одужали);
  • Дніпропетровська обл. - 920 (244 одужали);
  • Донецька обл. - 158 (80 одужали);
  • Житомирська обл. - 673 (389 одужали);
  • Закарпатська обл. - 1124 (374 одужали);
  • Запорізька обл. - 425 (238 одужали);
  • Івано-Франківська обл. - 1339 (756 одужали);
  • Кіровоградська обл. - 495 (384 одужали);
  • Луганська обл. - 45 (36 одужали);
  • Львівська обл. - 1513 (335 одужали);
  • Миколаївська обл. - 282 (139 одужали);
  • Одеська обл. - 861 (161 одужав);
  • Полтавська обл. - 268 (243 одужали);
  • Сумська обл. - 166 (138 одужали);
  • Тернопільська обл. - 1131 (824 одужали);
  • Харківська обл. - 981 (224 одужали);
  • Херсонська обл. - 177 (155 одужали);
  • Хмельницька обл. - 386 (157 одужали);
  • Черкаська обл. - 401 (294 одужали);
  • Чернігівська обл. - 140 (54 одужали).

Медики та діти

Із загальної кількості підтверджених випадків коронавірусу в Україні 1 627 - у дітей та 4 345 - у медиків. Зокрема, 265 дітей та 811 медиків потребували госпіталізації.

З початку пандемії в Україні досліджено 322 746 зразків методом ПЛР.

Нагадаємо, в Україні почалося тестування на антитіла до коронавірусу.

Також РБК-Україна писало, що тестування методом ІФА будуть обов'язково проводити людям із групи ризику до коронавірусу.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новини України Коронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся