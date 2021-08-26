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Чернишов: у громадах впроваджують "Центри безпеки", що об’єднають поліцію, "швидку" та пожежну служби

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Київ, Четвер 26 серпня 2021 15:13
Чернишов: у громадах впроваджують "Центри безпеки", що об’єднають поліцію, "швидку" та пожежну служби Фото: міністр розвитку громад і територій України Олексій Чернишов (minregion.gov.ua)
Автор: Наталія Гурковська

"Центри безпеки" в територіальних громадах об‘єднають функції посилення громадської безпеки, захисту від пожеж та надзвичайних ситуацій і надання екстреної меддопомоги.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву міністра розвитку громад та територій Олексія Чернишова.

Мета - цілодобове реагування на запит про екстрену допомогу у проміжок часу до 20 хвилин.

"Співпраця МВС, Міністерства охорони здоров’я та Мінрегіону спрямована на покращення безпекових послуг у громадах. Використовуючи європейський досвід, започатковано проєкт "Центри безпеки" у регіонах. Вони дозволяють об‘єднати пожежну, екстрену медичну допомогу і поліцію з консолідованою комунікацією. Йдеться про підвищену оперативність надання допомоги людям в екстрених ситуаціях. Наразі в Україні реалізовано близько 30-ти проєктів зі створення Центрів безпеки. За кількістю лідирує Донецька область", - підкреслив Олексій Чернишов.

Чернишов: у громадах впроваджують &quot;Центри безпеки&quot;, що об’єднають поліцію, &quot;швидку&quot; та пожежну служби

Водночас очільник Мінрегіону зазначив, що наразі Міністерством підготовлено бюджетний запит на 2022-2024 роки для фінансування 380 безпекових центрів. Його вже направлено до Міністерства фінансів.

Зазначимо, що у рамках співпраці Мінрегіону та МВС у громадах впроваджено проєкт "Поліцейський офіцер громади". У 19 регіонах України працюють понад 600 офіцерів. Вони забезпечують порядок і запобігають правопорушенням у межах своєї територіальної громади.

На доступності майбутніх безпекових центрів наголосив Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

"Безпека громад і країни - це безпека кожного. Центри мають об’єднати у собі поліцію, службу з надзвичайних ситуацій, а також інші сервісні послуги, що надає Міністерство внутрішніх справ. Наразі ініціатива з впровадження центрів вже випробувана у декількох регіонах. Наша мета, аби безпекові центри стали доступними для усіх жителів територіальних громад", - зауважив Денис Монастирський.

Нагадаємо, напередодні Міністр розвитку громад та територій зазначив, що завдання Мінрегіону на найближчі роки - забезпечити економічний "стрибок" на регіональному рівні.

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