В Україні введуть третю дозу від COVID. Голова МОЗ сьогодні підпише наказ
Голова МОЗ Віктор Ляшко анонсував, що сьогодні підпише наказ про введення в Україні третьої дози від COVID. Мова йде саме про додаткову дозу, а не бустерну.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на брифінг міністра.
"Сьогодні я підпишу наказ, який схвалить позицію національної технічної групи експертів з імунопрофілактики та дозволить вводити додаткову дозу вакцини від COVID", - зазначив міністр.
Він окремо наголосив, що мова йде саме про додаткову дозу, а не бустерну.
"Додаткова доза - це доза, яка вводиться з метою досягнення кращого захисту в осіб, які за станом свого здоров’я, мають нижчу ефективність вакцин у порівнянні з ефективністю вакцини в загальній популяції", - зазначив він.
Нагадаємо, третю дозу вакцини отримають, зокрема, пацієнти, які перенесли трансплантацію та ВІЛ-інфіковані.