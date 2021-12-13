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В Україні введуть третю дозу від COVID. Голова МОЗ сьогодні підпише наказ

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Київ, Понеділок 13 грудня 2021 09:45
В Україні введуть третю дозу від COVID. Голова МОЗ сьогодні підпише наказ Фото: голова МОЗ Віктор Ляшко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Голова МОЗ Віктор Ляшко анонсував, що сьогодні підпише наказ про введення в Україні третьої дози від COVID. Мова йде саме про додаткову дозу, а не бустерну.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на брифінг міністра.

"Сьогодні я підпишу наказ, який схвалить позицію національної технічної групи експертів з імунопрофілактики та дозволить вводити додаткову дозу вакцини від COVID", - зазначив міністр.

Він окремо наголосив, що мова йде саме про додаткову дозу, а не бустерну.

"Додаткова доза - це доза, яка вводиться з метою досягнення кращого захисту в осіб, які за станом свого здоров’я, мають нижчу ефективність вакцин у порівнянні з ефективністю вакцини в загальній популяції", - зазначив він.

Нагадаємо, третю дозу вакцини отримають, зокрема, пацієнти, які перенесли трансплантацію та ВІЛ-інфіковані.

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Вакцина Віктор Ляшко
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