В Україні дозволили місцевим бюджетам розміщувати тимчасово вільні кошти на депозитах

Місцеві бюджети в поточному році розмістили близько 5 млрд грн ОВДП

Министерство финансов Украины сообщило о приостановке запрета местным бюджетам размещать временно свободные средства на депозитах до 2020 года. Об этом заявил заместитель министра финансов Василий Шкураков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Замминистра уточнил, что местные бюджеты в текущем году разместили около 5 млрд грн в ОВГЗ.

"Мы не запрещали никаких размещений средств общего фонда местных бюджетов - мы приостановили действие этого постановления буквально на этот год, чтобы местные бюджеты переориентировались", - отметил он.

Также Шкураков добавил, что очень большой интерес у местных громад к ОВГЗ.

"И Львов, и даже Борисполь, Мариуполь, Днепр интересуются этим инструментом. Они обратились за разъяснениями, как это работает, и сегодня банки, государственные в том числе, внедряют некоторые механизмы и сотрудничают с местными громадами, чтобы искать лучшие возможности для размещения таких ресурсов", - рассказал он.

Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров Украины до конца 2019 года запретил местным бюджетам размещать на депозитах временно свободные средства общего фонда. В пояснительной записке отмечалось, что данное постановление подготовили для урегулирования бюджетных процессов, которые происходят в органах местного самоуправления. Также в правительстве отметили, что средства, которые зачисляются в общий фонд местных бюджетов, работают неэффективно, накапливаются и не участвуют в бюджетном процессе.

Также в Минфине заявляли, что государственные облигации на сегодняшний день являются более привлекательным инструментом для муниципалитетов, чем депозитные программы в коммерческих банках.