Мінфін запропонував муніципалітетам вкладати вільні кошти в ОВДП

Фото: Василь Шкураков (РБК-Україна)

Замість депозитів в банках міста можуть тримати кошти в державних облігаціях

Державні облігації на сьогодні є більш привабливим інструментом для муніципалітетів, ніж депозитні програми в комерційних банках. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням заяву заступника міністра фінансів Василя Шкуракова в інтерв'ю агентству УНІАН.

Коментуючи заборону уряду муніципалітетам у 2019 році розміщувати кошти на депозитах, він зазначив, що міста можуть використовувати ОВДП.

"На сьогодні більш вигідно вкласти гроші в ОВДП, аніж розмістити на депозит. Тому якщо місцева влада зрозуміє, що після покриття необхідних витрат є залишки коштів, чому б не використати цей на 100% захищений інструмент інвестування. Ризиків немає, а прибутковість буде", - сказав він.

Відповідаючи на питання про ліквідність цього інструменту, Шкураков зазначив: "Для цього потрібно розвивати вторинний ринок. Якщо терміново потрібні ресурси - можна продати облігації своєму брокеру (один з банків-первинних дилерів) або іншому інвестору на вторинному ринку, отримавши свою маржу. Ми готові допомогти - навчати місцеві органи влади".

"Облігації внутрішньої державної позики - це дуже привабливий інструмент для інвестування, оскільки дає високу прибутковість. Поточна ставка за короткостроковими облігаціями - 19,5%, за п'ятирічними - 16%. І це стабільна прибутковість, оскільки держава ще жодного разу не допускала дефолт за внутрішніми боргами", - додав він.

Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів України до кінця 2019 року заборонив місцевим бюджетам розміщувати на депозитах тимчасово вільні кошти загального фонду. У пояснювальній записці наголошується, що дану постанова підготували для врегулювання бюджетних процесів, які відбуваються в органах місцевого самоврядування. Також в уряді зазначили, що кошти, які зараховуються до загального фонду місцевих бюджетів, працюють неефективно, накопичуються і не беруть участь у бюджетному процесі.