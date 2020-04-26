В Україні розроблять план розвитку Чорнобильської зони

Держагентство з управління зоною відчуження (ДАЗВ) розробить детальний план розвитку території Чорнобильської зони відчуження. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу президента.

Повідомляється, що під час сьогоднішнього візиту до Київської області Володимир Зеленський зустрівся з головою ДАЗВ Сергієм Калашниковим. Останній, зокрема, розповів президенту про розвиток туристичного потенціалу зони відчуження. Калашников заявив, що займеться планами створення міжнародного привабливого іміджу цього об’єкта.

"Голова Держагентства зазначив, що задля залучення туристів після карантину в Чорнобильській зоні треба покращити інфраструктуру. Президент запропонував керівнику Чорнобильської зони відчуження представити план розвитку цієї території", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні Зеленський також зустрічався з вогнеборцями ДСНС, які беруть участь у ліквідації пожеж у Чорнобильській зоні. Главі держави повідомили, що вогонь знищив вже понад 11 тис. гектарів лісу.

Раніше в Міністерстві закордонних справ заявили, що Україна докладає максимум зусиль для перетворення Чорнобильської зони на безпечну територію.