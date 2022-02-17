В Україну продовжують завозити безакцизні розчинники

У січні 2022 року в Україну було ввезено 8,1 тис. тонн розчинників для лакофарбової промисловості, що майже вдвічі вище, ніж на рік раніше. З цього обсягу 7,6 тис. тонн було отримано компаніями паливного сектора для використання у кустарному виробництві бензину, у зв'язку з чим збитки державного бюджету оцінюються у 70 млн грн акцизного збору.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати спеціального дослідження Консалтингової групи "А-95".

Повідомляється, що найбільші обсяги розчинників надійшли з Росії та Білорусі - 4,4 та 2,3 тис. тонн відповідно.

Найбільшим одержувачем розчинників стала група компаній "БРСМ-Нафта" - 1,5 тис. тонн. Зокрема, ексклюзивний постачальник нафтопродуктів у мережу "БРСМ", компанія "Катма Груп", імпортувала 1,2 тис. тонн розчинників з Білорусі, решта обсягу було придбано у сторонніх постачальників.

Нагадаємо, мережа "БРСМ", що торгує бензинами, що випускаються на міні-НПЗ у Гадячі та нафтобазах, стала найбільшим одержувачем розчинників у 2021 році з результатом 24,5 тис. тонн.

Другим за обсягом одержувачем стала група компаній AES Group, яка управляє міні-НПЗ у Мерефі (Харківська область). У січні 2022 року харків'яни привезли 0,9 тис. тонн російських розчинників. Другими вони були і за підсумками річного заліку: 24,3 тис. тонн.

Третій за величиною імпортер минулого року "ВТГ-Трейдинг" (9,3 тис. тонн) різко знизив поставки в січні 2022 року - 200 тонн. Це можна пов'язати з нещодавньою заявою мережі "Сан Ойл", з якою пов'язують "ВТГ-Трейдинг", про припинення експлуатації понад 100 АЗС.

"Використання даних безакцизних розчинників при кустарному випуску бензину - прямі збитки держбюджету. У січні вони склали майже 70 млн грн", - заявили в Консалтинговій групі "А-95". Там нагадали, що за підсумками 2021 року в Україну було імпортовано 132 тис. тонн безакцизних розчинників, а збитки держбюджету становили 1,1 млрд грн.