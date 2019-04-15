В Україні зростає рівень захворюванності на кір

У Міністерстві охорони здоров'я констатують, що рівень захворюваності на кір в Україні знову зростає. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу МОЗ.

Як зазначається, за тиждень, з 5 по 11 квітня, було зареєстровано 2279 випадків захворюваності на кір. Серед них 1204 дорослих та 1075 дітей.

"З 5 по 11 квітня найбільше нових випадків кору зареєстровано у м. Київ (309 хворих: 199 дорослих і 110 дітей), у Харківській (239: 165 дорослих та 74 дитини), Київській (197: 120 дорослих та 77 дітей), Хмельницькій (186: 93 дорослих і 93 дитини) та Львівській (157: 41 дорослий та 116 дітей) областях", - йдеться у повідомлені.

В загалом, з початку року на кір захворіло 39 549 людей - 18 187 дорослих і 21 362 дитини. Від ускладнень кору померло 14 людей.

Раніше повідомлялося, що у Хмельницькій області запровадять надзвичайні заходи для підвищення рівня охоплення щепленнями проти кору серед дітей протягом найближчих місяців. За три місяці цього року у Хмельницькій області на кір захворіли 2778 людей. Це практично вдвічі більше ніж зареєстрованих випадків в регіоні за весь минулий рік.

Нагадаємо, РБК-Україна повідомляло, що з початку року на кір в Україні захворіли 35 тис. людей. Протягом 13-го тижня 2019 року на кір захворіли 2254 людини - 1113 дорослих і 1141 дитина.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у Нью-Йорку оголосили надзвичайний стан через спалах кору. Надзвичайний стан триватиме як мінімум до 17 квітня.