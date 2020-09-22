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В Україні зростає споживання лікарських засобів, - дослідження

Київ, Вівторок 22 вересня 2020 15:17
В Україні зростає споживання лікарських засобів, - дослідження
Фото: продаж ліків (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Обсяг споживання лікарських засобів у 2019 році виріс в Україні до $105 на людину. У 2018 році цей показник становив $82 мільйони.

Про це йдеться у довіднику "Фармацевтика України 2020" підготовленому компанією Top Lead за підтримки фармацевтичної компанії "Дарниця" і аналітичного партнера BusinessViews.

Аналітики відзначають, що на ринку частка рецептурних ліків майже вдвічі більше, ніж препаратів без рецепту: 61% і 39% відповідно.

В десятці найпопулярніших серед українців препаратів переважають засоби для лікування шлунково-кишкового тракту та метаболізму, опорно-рухової та кровоносної системи.

Українці віддають перевагу вітчизняним препаратам - в ТОП-10 компаній представлені шість вітчизняних виробників, сумарна частка яких становить 18,8%.

За словами голови ради директорів Darnitsa Group Дмитра Шимківа, ключовим фактором розвитку фармацевтичного ринку є споживачі.

"На відміну від країн з розвиненою системою медичного страхування, в Україні пацієнти переважно фінансують своє лікування, на роздрібний сегмент припадає 89% продажів", - відзначає Шимків.

За даними дослідження, середньорічний темп зростання обсягів аптечного ринку за останні 5 років складає 12%. У 2019 році обсяг ринку в грошовому еквіваленті досяг 3,4 млрд дол.

Як відзначають автори дослідження, обсяг реалізації лікарських засобів через аптеки за останні дев'ять років суттєво не змінився. Намічене до 2013 року зростання було зупинене кризою, наслідки якої ринок відчуває і сьогодні. Але водночас, аналітики відзначають тенденцію до відновлення - починаючи з 2016 року споживання ліків зростає й у 2019 році склав 1,110 млрд упаковок.

У відсотковому співвідношенні структура аптечного ринку у 2019 році виглядає наступним чином: в грошовому вираженні переважають препарати іноземного походження - 63% проти 37% українських ліків. Однак у натуральному вираженні частка вітчизняних препаратів становить 69%, а іноземних - 31%.

"Аптечний сектор складає основу ринку лікарських засобів. В натуральному вираженні на ринку переважають українські препарати, але в грошовому вираженні іноземні товари мають більшу частину через дорожчу ціну", - йдеться у довіднику.

Крім того, динаміка розвитку госпітального ринку, за даними аналітиків, у два рази нижче - 6% за останні 5 років, у грошовому еквіваленті він досяг 0,4 млрд дол у 2019 році. Відзначається, що за останні дев'ять років обсяг госпітальних закупівель теж знизився. Якщо у 2010 році він становив 176 млн упаковок, то у 2019-му - 111 млн упаковок.

Нагадаємо, раніше аналітики компанії Fitch Solutions заявляли про те, що український ринок фармацевтичної продукції в найближчі роки зросте і залишиться привабливим для інвесторів. Fitch Solutions відносить Україну до категорії high-reward markets, тобто ринків з високим потенціалом.

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