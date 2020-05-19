Як в Україні працюють салони краси і перукарні: нові правила

Не всі салони краси і перукарні змогли почати роботу з 12 травня
В Україні почали відкривати салони краси та перукарні після двомісячного карантину через пандемії коронавірусу. Однак працювати почали тільки ті салони, які можуть виконати всі правила і приписи МОЗ.
З 12 травня в Україні відкрили перукарні та салони краси. Проте умови роботи в них на цей момент залишаються карантинні. Варто відзначити, що відкритися змогли тільки ті салони, які в змозі забезпечити всі умови МОЗ та Кабінету міністрів.
Частина закладів, які мають дуже маленьку площу або не можуть забезпечити для робочих місць відстань 1,5 метрів, просто не відкрилася.
Також деякі салони змушені працювати без частині майстрів. Хтось змушений був звільнитися або піти в довготермінову відпустку своїм коштом. Як розповіли в коментарі для Styler, на західній Україні не всі працівники змогли повернутися 12 травня на роботу. Основна причина – відсутність приміського транспорту.
Ті, хто зміг відновити роботу, дотримується суворих правил і тримають двері салонів закритими, пускають тільки по запису.
Основні правила роботи салонів краси та перукарень в умовах карантину:
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що відбувається у ресторанах і кафе після пом'якшення карантину.
Автор: Маруся Щаслива