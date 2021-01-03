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В Україні не працює квота на працевлаштування людей з інвалідністю, - Лазебна

Неділя 03 січня 2021 02:50
В Україні не працює квота на працевлаштування людей з інвалідністю, - Лазебна
Фото: Марина Лазебна (kmu gov ua)
Автор: Инна Собора

Квота на працевлаштування людей з інвалідністю в Україні не працює. Така квота є "репресивним" заходом.

Про це заявила міністр соцполітики Марина Лазебна, пише "Радіо Свобода".

Вона вважає, що найголовніше - проводити роботу з роботодавцями, щоб вони були зацікавлені брати людей на роботу.

"Ви ж знаєте, що були маніпуляції, коли просто беруть трудові книжки людей і кажуть: ми виконали квоту. Мені здається, що це (має бути, - ред.) така ментальна свідомість роботодавців, щоб було престижно допомогти, створити робоче місце для молодої людини з інвалідністю, допомогти їй соціалізуватися. Знаєте, це ж тест на нашу цивілізованість", - сказала міністр.

Вона також повідомила про плани модернізувати фонд соціального захисту інвалідів.

"Ми хочемо, щоб ті штрафи, які платять роботодавці за непрацевлаштування людей, ішли виключно на створення робочих місць для людей з інвалідністю. Тобто плани в нас є, але, звичайно, тут теж дуже велика солідарна відповідальність", - сказала Лазебна.

Раніше українці назвали ознаки, за якими найчастіше дискримінують у суспільстві. Інвалідність - на другому місці.

РБК-Україна писало, що Кабмін призначив уповноваженого з прав людей з інвалідністю.

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