Синоптики розповіли про погоду в останні дні літа

Погода в Україні у п'ятницю, 30 серпня, покращитися, температура повітря підніметься до +25 +29 градусів. Про це написала синоптик Наталка Діденко у своєму Facebook.

Як повідомляє Діденко, над територією України буде антициклон, завдяки якому очікується багато сонця і слабкого вітру.

"30-го серпня вітер очікується південно-східним і східним, 3-8 метрів в секунду. Температура повітря протягом дня + 25 + 29 градусів, на заході та півдні місцями до +32, на північному сході - Сумська і Харківська область + 22 + 25 градусів. У Києві 30-го серпня очікується ясна суха погода. Температура повітря найближчої вночі + 13 + 16 градусів, завтра вдень близько +27 градусів", - написала синоптик.

Наголошується, що в Києві та околицях вночі і рано вранці вітер буде південним, слабким, зранку і до обіду південно-східним, трохи з поривами до 8-10 м/с, далі днем південно-східним, помірним, увечері - ближче до східного, слабким.

Нагадаємо, РБК-Україна повідомляло, що 29 серпня на сході України відбудеться істотне похолодання. У деяких регіонах температура повітря впаде до +23, а також очікується холодний атмосферний фронт на північно-східній частині України.