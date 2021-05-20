В Україні проведуть моніторинг якості медичних інформаційних систем

Агентство захисту прав медпрацівників і пацієнтів організувало експертне опитування для лікарів, медсестер і пацієнтів з метою вивчення якості медичних інформаційних систем. Даний моніторинг стартував навесні 2021 року.

За її словами, на першому етапі дослідження проводиться в Києві. Але надалі опитування буде організовано у всіх областях України.

Дослідження проводиться шляхом телефонної комунікації з медпрацівниками, а також за допомогою онлайн-опитування в соціальних мережах, оскільки пандемія коронавірусу ускладнює організацію моніторингу з використанням інших методів взаємодії з респондентами.

"Зараз такі форми моніторингу є вимушеним заходом, оскільки весняний локдаун не дає можливості, наприклад, контактувати з лікарями особисто. Тому кожен медпрацівник або пацієнт може знайти сторінку нашого Агентства в соцмережі Facebook і відповісти на питання онлайн-форми щодо якості медичних інформаційних систем. Опитування займає буквально п'ять хвилин часу", - повідомила Снитнікова.

Варто відзначити, що окремо проходить опитування і пацієнтів, тому читачі також можуть взяти участь в дослідженні про якість медичних інформаційних систем. Для цього потрібно заповнити онлайн-форму опитувальника: для медпрацівників або пацієнтів.

Як відзначають в агентстві, моніторинг дозволить об'єктивно оцінити якість роботи медичних інформаційних систем.

"Річ у тому, що впровадження системи е-медицини почалося ще з 2018 року. За цей час лікарі навчилися вести прийом пацієнтів з використанням онлайн-кабінету. Своєю чергою, пацієнти знають, що записатися до лікаря на консультацію потрібно через конкретні онлайн-платформи. Але при цьому за три роки не проводилося жодного незалежного і широко відомого дослідження щодо якості роботи медичних інформаційних систем. А проблем, на жаль, вистачає, я безпосередньо з ними стикаюся щодня", - зазначив представник агентства і практикуючий хірург Володимир Масловський.

Такі моніторинги повинні проводити профспілки лікарів, організації пацієнтів або правозахисники, вважають в Агентстві захисту прав медпрацівників і пацієнтів. З цієї причини організація вирішила провести відповідне дослідження.

"Наша мета - провести незалежний моніторинг щодо якості медичних інформаційних систем. Важливо організувати збір інформації про результати впровадження систем, щоб з'ясувати - чи виправдалися очікування лікарів і пацієнтів. Також потрібно систематизувати, які проблеми присутні в роботі систем, щоб в результаті їх можна було виправити. І, звичайно ж, необхідно озвучити побажання лікарів. Вони на практиці знають, які удосконалення варто впровадити в медичні інфосистеми, щоб прийом пацієнтів був організований стабільно і без збоїв. Саме тому спочатку ми звернулися для організації моніторингу до фахівців з ГО "Міжрегіональна моніторингова група", А надалі, з отриманням все більшої інформації про проблеми, з якими стикаються медики, прийняли рішення організувати наше агентство", - розповідають представники агентства.

В агентстві очікують, що оприлюднити результати моніторингу можна буде до кінця травня 2021 року.

Після того як моніторинговий звіт роботи медичних інформаційних систем буде готовий і представлений громадськості, документ планується направити в Міністерство охорони здоров'я України та інші профільні відомства.

"Наш звіт і рекомендації, які будуть ґрунтуватися на реальних побажаннях медпрацівників і пацієнтів, щодо поліпшення роботи медичних інформаційних систем напевно допоможуть у вирішенні існуючих проблем, а пацієнтам дозволить отримувати допомогу в більш комфортних умовах", - резюмував представник Володимир Масловський.