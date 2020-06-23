В Україні проведуть інвентаризацію лісів вперше з 1996 року. Президент Володимир Зеленський підписав відповідний законопроект №2379.

Про це повідомляє прес-служба Державного агентства лісових ресурсів.

Підписаний закон вносить зміни до Лісового кодексу України щодо проведення національної інвентаризації лісів.

"Завдяки національній інвентаризації лісів ми отримаємо повну та оновлену інформацію про фактичну лісистість держави, запас деревини в лісах та її технічну придатність", - пояснив глава Держлісагентства Андрій Заблоцький.

За його словами, також можна буде зайти на сайт національної інвентаризації лісів та відстежувати зміни в рості дерев на певній інвентаризаційній ділянці, оцінити стан лісів загалом в Україні.

Зараз відомство володіє інформацією лише стосовно 73% українських лісів, а решта 27% знаходяться у підпорядкуванні різних органів влади, комунальній власності.

"Востаннє облік лісів у повному обсязі проводили у 1996 році... Нині актуальної інформації про ліси України немає. При цьому процедура ведення державного лісового кадастру та обліку лісів на основі узагальнення даних лісовпорядкування не дає змоги отримати статистично достовірні оцінки показників", - вказано у повідомленні.

Заблоцький розповів, що на першому етапі інвентаризація буде тривати два роки. Потім вона буде повторюватися, щоб можна було прослідкувати зміни у прирості дерев.

Що таке національна інвентаризація лісів

НІЛ - це отримання статистично обґрунтованої інформації про кількісні та якісні показники стану та динаміки лісів держави, їх ресурсного потенціалу для потреб держуправління, стратегічного планування ведення лісового господарства, державного лісового кадастру, моніторингу довкілля, національної та міжнародної звітності про ліси.

Яким чином відбуватиметься НІЛ

Фахівці проводять за спеціальною схемою обстеження на місцевості в межах лісових інвентаризаційних ділянок. Планується обстежити 18 тисяч ділянок.

"Завдяки проведенню національної інвентаризації лісів буде отримана достовірна оцінка загальних запасів лісових насаджень. Серед інших потенційно важливих результатів - визначення площі самозаліснених сільськогосподарських земель", - вказують у Держлісагентстві.

Нагадаємо, в Україні можна перевірити онлайн законність заготівлі та походження деревини.

Як писало РБК-Україна, влітку 2019 року Зеленський доручив Міноборони і органам на місцях встановити централізовану систему обліку деревини, щоб припинити незаконну вирубку лісу.