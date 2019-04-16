ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В Україні минулого тижня від грипу померла людина

Новини » Суспільство    16.04.2019 - 21:50
В Україні минулого тижня від грипу померла людина
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Всього на грип за тиждень захворіли 125 тис. людей

На грип в Україні за тиждень, 8-14 квітня, захворіли 125 тис. 929 осіб, одна людина померла від ускладнень хвороби. Про це повідомляє прес-служба Центру громадського здоров'я МОЗ України

Повідомляється, що 66,5% із хворих - діти віком до 17 років. Порівняно з минулим тижнем, рівень захворюваності серед дорослих зменшився на 2,3%, а серед дітей віком до 17 років - не змінився.

Загалом інтенсивний показник захворюваності склав 327,1 на 100 000 населення, що на 36,9% менше епідемічного порога по Україні. Епідемічні пороги не перевищено у жодному регіоні.

"За звітний тиждень зареєстровано один летальний випадок унаслідок грипу, що підтверджено методом ПЛР. Із початку епідемічного сезону грип забрав життя 60 українців, зокрема 12 дітей віком до 17 років. Жоден померлий не був вакцинований проти грипу", - йдеться в повідомленні. 

РБК-Україна писало, що на грип в Україні за тиждень, 1-7 квітня, захворіли 127 тис. осіб, чотири людини померли від ускладнень хвороби. Показник захворюваності на грип та ГРВІ становив 329,8 на 100 тис. населення, що на 36,4% менше рівня епідемічного порогу по Україні. 

Раніше повідомлялося, що 25 березня зареєстровано один летальний випадок від ускладнення грипу в Новоукраїнському районі Кіровоградської області.

У МОЗ розповіли, скільки українців померли від грипу з початку епідсезону У Києві знижується захворюваність на грип
Вибори 2019 Дебати Зеленського і Порошенка: головне Результати виборів президента України
Новини України Грип
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся