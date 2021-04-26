В Україні минулого року виявили понад дві тисячі несанкціонованих сміттєзвалищ

Комітет з питань екологічної політики та природокористування заслухав звіт очільника Держекоінспекції Андрія Мальованого про роботу відомства за минулий рік.

"У 2020 році було виявлено понад дві тисячі несанкціонованих сміттєзвалищ, найбільше - у Харківській та Херсонській областях. Андрій Мальований наголосив, що стихійні сміттєзвалища - це загальноукраїнська проблема, яка потребує вирішення, в тому числі шляхом законодавчих змін", - вказано у повідомленні.

Керівник інспекції заявив, що цього року відновлено планові перевірки підприємств з найвищим ризиком для довкілля: планується провести понад 7 тисяч таких перевірок. Також триватимуть позапланові перевірки за скаргами фізичних осіб.

"За дорученням прем’єр-міністра України планується перевірити 61 суб’єкт, які утилізують медичні відходи, оскільки генерація таких відходів значно збільшилася у зв’язку із пандемією", - сказано у повідомленні.