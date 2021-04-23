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Екоінспекція обстежила басейни транскордонних річок. Виявили 42 незаконні сміттєзвалища

Новость на русском → Україна, П'ятниця 23 квітня 2021 16:39
Екоінспекція обстежила басейни транскордонних річок. Виявили 42 незаконні сміттєзвалища Фото: півсотні незаконних звалищ виявили в басейнах транскордонних річок (GettyImages)
Автор: Юлія Струк

Державна екологічна інспекція провела обстеження територій басейну прикордонних річок Тиса, Уж, Латориця та їх приток. Було виявлено 42 несанкціоновані сміттєзвалища.

Про це повідомляє прес-служба екоінспекції.

"Було виявлено 42 несанкціоновані сміттєзвалища. Наразі 31 з них вже ліквідовано органами місцевого самоврядування", - зазначив глава ДЕІ Андрій Мальований.

Крім того, інспекція провела 11 позапланових перевірок виконання приписів, виданих за фактами виявлених порушень. За несвоєчасне їх виконання на відповідальних осіб наклали штрафні санкції.

Вказано, що інспекція здійснює контроль за наявністю схем санітарного очищення населених пунктів Закарпатської, Львівської, Чернівецької та Івано-Франківської областей. Такі схеми передбачають порядок збору, вивезення, утилізації, захоронення тощо різних видів відходів.

"Торік було встановлено, що схеми санітарного очищення населених пунктів відсутні у Львівській області та у місті Львів. Результатом цього є значне засмічення відходами природного середовища, зокрема річок", - додав глава ДЕІ.

Нагадаємо, у Державній екологічній інспекції назвали основну екологічну проблему в Україні - несанкціоновані сміттєзвалища.

Як писало РБК-Україна, у лютому у Київській та Миколаївській областях виявили звалища COVID-відходів. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

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