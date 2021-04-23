Екоінспекція обстежила басейни транскордонних річок. Виявили 42 незаконні сміттєзвалища

Державна екологічна інспекція провела обстеження територій басейну прикордонних річок Тиса, Уж, Латориця та їх приток. Було виявлено 42 несанкціоновані сміттєзвалища.

"Було виявлено 42 несанкціоновані сміттєзвалища. Наразі 31 з них вже ліквідовано органами місцевого самоврядування", - зазначив глава ДЕІ Андрій Мальований.

Крім того, інспекція провела 11 позапланових перевірок виконання приписів, виданих за фактами виявлених порушень. За несвоєчасне їх виконання на відповідальних осіб наклали штрафні санкції.

Вказано, що інспекція здійснює контроль за наявністю схем санітарного очищення населених пунктів Закарпатської, Львівської, Чернівецької та Івано-Франківської областей. Такі схеми передбачають порядок збору, вивезення, утилізації, захоронення тощо різних видів відходів.

"Торік було встановлено, що схеми санітарного очищення населених пунктів відсутні у Львівській області та у місті Львів. Результатом цього є значне засмічення відходами природного середовища, зокрема річок", - додав глава ДЕІ.