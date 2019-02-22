В Україні пройшли успішні випробування та бойові стрільби ракетних комплексів

Йдеться про зенітно-ракетні комплекси С-125, "Куб", "Рокач" та "Тор"

В Украине состоялись успешные испытания и боевые стрельбы ракетных комплексов. Об этом заявил секретарь СНБО Украины Александр Турчинов после боевых стрельб зенитных ракетных комплексов С-125, "Куб", "Рокач" и "Тор" на полигоне "Ягорлик", сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Турчинова.

По словам Турчинова, перед украинской промышленностью была поставлена задача в кратчайший срок за относительно небольшие деньги провести "полное восстановление и глубокую модернизацию существующих зенитных ракетных комплексов, повысить их боевые характеристики до уровня современных требований".

"Во время стрельб были успешно отработаны задачи по уничтожению воздушных, надводных и наземных целей. Глубокая модернизация комплексов позволила значительно расширить их боевые возможности и эффективность боевого применения в сложных условиях радиоэлектронной обстановки по всем классам целей", - отметил Турчинов.

Также, по словам Секретаря СНБО, по результатам стрельб подтверждены заявленные производителями тактико-технические характеристики этих комплексов.

Фото: испытания ракетных комплексов (turchynov.com)

Напомним, вчера начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко сообщил о завершении испытаний модернизированных зенитных ракетных комплексов "Куб" и "Тор".

Ранее сообщалось, что в 2019 году начнутся испытания отечественного переносного зенитно-ракетного комплекса "Колибри". Кроме того, в 2019 году планируется завершить разработку и начать государственные испытания комплекса крылатых ракет наземного базирования для поражения морских передовых целей по проекту "Нептун".